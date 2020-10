FC Porto fez proposta por Lucas Veríssimo, avançam no Brasil

O 'Globoesporte' adianta que o FC Porto "fez uma proposta" por Lucas Veríssimo, que esteve perto de reforçar o Benfica, tendo as negociações falhado devido às exigências do Santos, como Record explica esta terça-feira.





"O problema, mais uma vez, é a falta de tempo para que as negociações sejam concretizadas", pode ler-se no artigo em causa.Para vender Lucas Veríssimo, o Santos precisa da aprovação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, como prevê o Artigo 91 do Estatuto Social do clube devido à proximidade das eleições no clube, marcadas para dezembro.Como Record adiantou segunda-feira, o Benfica retomou contactos e a contratação do central chegou a estar bem encaminhada, com o clube da Luz a pagar 6 milhões de euros. Mas as exigências do Santos impediram o acordo.