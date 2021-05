FC Porto fica no pote 3 da Champions e já conhece alguns possíveis adversários

O FC Porto vai estar no pote 3 do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. O destino dos dragões ficou traçado com a conquista da Liga Europa por parte do Villarreal. Para chegarem ao pote 2, os azuis e brancos precisavam que o Manchester United vencesse a prova e que o Chelsea também conquistasse a Liga dos Campeões, no sábado.





Assim, desde já o FC Porto sabe que pode enfrentar estas equipas já posicionadas nos potes 1 e 2. O Sporting, por ser campeão português, entra no Pote 1, mas não pode ser adversário dos dragões na fase de grupos.: Atlético Madrid, Manchester City, Bayern Munique, Inter, Lille e Villarreal: Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Liverpool, Sevilha e Manchester United