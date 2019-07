A equipa do FC Porto já treina sobre o relvado do Municipal de Albufeira!O alemão Kevin Trapp é o desejado e a SAD já avançou com uma proposta de seis milhões para tentar a contratação do guardião do Paris-Saint-Germain.Enquanto a equipa vai preparando o arranque da temporada, o mercado continua a mexer e os dragões perseguem a contratação de um guarda-redes para ocupar o lugar de Iker Casillas.Novidade no encontro desta noite é também a presença pela primeira vez de Iker Casillas como elemento do staff diretivo do FC Porto. O guarda-redes fez um intervalo na carreira de futebolista, enquanto recupera dos problemas de saúde, para ser o elo de ligação entre os jogadores, equipa técnica e direção.Vaná, Mbaye, Osorio, Diogo Leite, Diogo Queirós, Tomás Esteves, Bruno Costa, Romário, Loum, Zé Luís, Luis Díaz, Aboubakar, Fernando Andrade, Fábio Silva, Galeno e Madi.Diogo Costa; Saravia, Pepe, Marcano e Alex Telles; Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Corona e Otávio; Nakajima e Soares.Tendo estado até há pouco em competição na CAN, Mbemba, Marega e Chidozie continuam de férias e não participam neste estágio, juntando-se ao grupo apenas quando este voltar ao Porto.Fabri, Rodak, S.Sessegnon, Le Marchand, Opoku, Edun, de la Torre, O’Riley, Cavaleiro, Fonte, Ayité, Francois, Mundle-Smith.Bettinelli, Christie, Odoi, Mawson, Bryan, McDonald, Johansen, Cairney, Kebano, Mitrovic, Kamara.Dos 29 jogadores que Sérgio Conceição fez deslocar ao Algarve, para o estágio de pré-época, os únicos que não deverão jogar são o central Pepe, que está a fazer um plano de treino integrado condicionado, e o avançado André Pereira, em treino condicionado.Recorde-se que o FC Porto contratou até ao momento o defesa-direito Renzo Saravia, o central Iván Marcano, os extremos Shoya Nakajima e Luis Díaz, bem como o avançado Zé Luís.O autocarro dos dragões chegou há poucos minutos às imediações do estádio. Jogadores e equipa técnica já seguiram para os balneários.É a primeira vez que os dragões vão fazer um jogo à porta aberta para o público, pelo que é a grande expectativa para ver os reforços em ação.O FC Porto cumpre esta noite o quarto jogo de preparação nesta pré-época, tendo pela frente os 'cottagers', a contar para a Summer Cup.Após ter defrontado e vencido o Águeda, Varzim e Penafiel, no Olival, o FC Porto vai ter agora pela frente o Fulham, de Inglaterra, naquele que é o teste mais exigente às capacidades da equipa de Sérgio Conceição até agora na pré-época. Apesar de ter descido esta temporada ao Championship, a formação de Londres, onde jogam os portugueses Rui Fonte e Ivan Cavaleiro, possui argumentos que poderão criar maiores dificuldades aos dragões. O jogo está marcado para esta noite (20h30), no Municipal de Albufeira, e vai servir para Sérgio Conceição ver novamente em ação o grupo que tem à sua disposição. Siga tudo em direto!