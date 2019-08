FC Porto garante jovem lateral senegalês

Sempre de olho em jovens promessas para o futuro, o FC Porto assegurou esta sexta-feira a contratação do lateral direito senegalês Formose Mendy, um jogador de 18 anos que atuou recentemente no Mundial de Sub-20 pela sua seleção. O anúncio foi feito pelo AF Darou Salam, o clube senegalês no qual o jovem jogador evoluía. De acordo com o que foi anunciado, Mendy assinou um contrato válido para as próximas três temporadas com a formação portista.