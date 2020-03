FC Porto garante que presença na Champions "depende exclusivamente dos resultados desportivos"

O FC Porto emitiu uma nota esta terça-feira esclarecendo que a presença do clube na próxima edição da Liga dos Campeões vai depender apenas do que a equipa de Sérgio Conceição fizer dentro do campo.





António Oliveira tinha manifestado na RTP preocupação com o facto de os dragões, o que poderia inviabilizar a presença nas competições europeias. Um cenário que o FC Porto rejeita liminarmente."Face a declarações falsas difundidas na Comunicação Social, a Futebol Clube do Porto - Futebol SAD esclarece que a presença da sua equipa profissional de futebol na edição 2020/21 da Liga dos Campeões depende exclusivamente dos resultados desportivos da época em curso", sublinha o FC Porto no seu site.