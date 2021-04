FC Porto garantiu um lugar no pódio

Com a vitória sobre o Famalicão, o FC Porto já sabe que, no pior dos cenários, disputará ‘apenas’ a 3ª pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dragões somaram 70 pontos, mais 12 do que os 58 do Sp. Braga, 4º classificado da Liga. Ora, com quatro jogos pela frente até ao término do campeonato, mesmo que os azuis e brancos perdessem todos os desafios e os bracarenses vencessem todos os duelos, não perderiam o 3º lugar, já que têm vantagem no confronto direto sobre os minhotos.

É, pois, garantido que os portistas estarão pelo menos a discutir o acesso à Liga dos Campeões.