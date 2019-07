- Em relação à partida anterior, diante do Betis, Sérgio Conceição mantém no onze apenas quatro jogadores: Pepe, Manafá, Sérgio Oliveira e Romário Baró. Refira-se que Manafá jogo pela esquerda diante da formação de Sevilha, mas hoje será lateral-direito, pois Alex Telles está de regresso à titularidade.- Recuperamos, agora, o: Diogo Costa, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Romário Baró, Luis Díaz, Corona e Soares.- Esta final da Copa Ibérica será arbitrada por José Quitério, juiz de 42 anos da AF Lisboa. Será auxiliado por Ricardo Oliveira e Bruno Nunes, enquanto Diogo Coelho será o 4.º árbitro.- Banco dos espanhóis: Ruben Yáñez, Markel Bergara, Portillo, Ángel Rodríguez, José Carlos Lazo, Jack Harper, Ismael de Andrés, Enric Gallego, Mathias Oliveira, Maksimovic, Ignasi Miquel, Hugo Duro, Miguel Rubio e Merveil Streeker.Leandro Chichizola, Bruno González, Leandro Cabrera, Jaime Mata, Marc Cucurella, Raúl Carnero, Robert Ibáñez, Mauro Arambarri, Jorge Molina, Damián Suárez e Florent Poulolo.- Os jogadores já realizam os exercícios de aquecimento no relvado do recinto algarvio.- No banco dos dragões estarão: Vaná, Mbaye, Osorio, Saravia, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Bruno Costa, Otávio, Aboubakar, Nakajima, Zé Luís, Fábio Silva, Galeno, Madi Queta e Fernando Andrade.Diogo Costa, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Romário Baró, Luis Díaz, Corona e Soares.- A comitiva portista chegou, há instantes, ao Estádio Municipal de Portimão, onde irá decorrer esta final da Copa Ibérica.- Tal como aconteceu na sexta-feira, a equipa de Sérgio Conceição deverá contar novamente com um forte apoio dos seus adeptos, já que são muitos os que passam férias em Portimão nesta fase do ano.- Luis Díaz foi outro jogador em evidência. O colombiano que chegou neste verão do Junior Barranquilla está entusiasmado com a integração e considerou até que o FC Porto é "como uma família".- Quanto ao médio, mostrou ser mais uma opção a ter em conta no meio-campo ofensivo. Várias foram as vezes em que foi aplaudido pelos adeptos.- São eles Tomás Esteves e Romário Baró, ambos com boas exibições diante do Betis. O lateral-direito está a impor-se e a criar problemas a Renzo Saravia, reforço que ainda não convenceu.- Para além de Diogo Costa, há mais dois jovens que se têm evidenciado nesta pré-época e que vão de encontro ao objetivo do clube, que é aproveitar os talentos formados no Olival.- Quem também está fora das opções do técnico portista é André Pereira. O avançado, que está encaminhado para o V. Guimarães, por empréstimo, recupera de uma distensão muscular e faz treino condicionado.- Sérgio Conceição já sabe que não vai contar com o senegalês Loum no encontro da final. O médio lesionou-se ainda no decorrer da primeira parte do jogo frente ao Betis, tendo feito uma microrrotura na coxa direita.- A equipa onde joga o português Antunes, que não esteve e campo, devido a lesão, foi a revelação do campeonato espanhol na época passada, tendo acabado em 5.º lugar. Esta temporada vai estar na Liga Europa.- Quanto ao Getafe, levou a melhor sobre o Portimonense, clube que recebe esta edição do troféu. Os andaluzes venceram por 3-2, depois de um empate a zero no final do tempo regulamentar.- Isto numa fase em que muito se fala na chegada de um homem para ocupar o lugar de Iker Casillas na baliza do FC Porto. A prioridade da SAD continua a ser o alemão Kevin Trapp.- No entanto, o herói dos portistas acabou por ser o guarda-redes Diogo Costa. O jovem em quem Sérgio Conceição apostou na segunda parte defendeu o remate de Marc Bartra e foi eleito o homem do jogo.- O FC Porto derrotou o Betis por 5-4, após uma igualdade a um golo no final do tempo regulamentar. Os andaluzes colocaram-se em vantagem com um tento de Juanmi, mas o reforço Zé Luís levou o jogo para os penáltis através de um grande remate de fora da área.- Tanto os dragões como os espanhóis chegaram ao jogo decisivo da competição depois de terem vencido o Betis e o Portimonense, respetivamente, no desempate por penáltis.- Este é o segundo troféu que os portistas podem conquistar neste estágio no Algarve, depois de já terem vencido a Summer Cup, em Albufeira, na sequência de uma vitória frente ao Fulham.- Boa tarde! O FC Porto defronta o Getage na final da Copa Ibérica, um torneio de pré-temporada no Algarve. O apito inicial está marcado para as 20h30. Para seguir em direto!