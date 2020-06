FC Porto goleia no dérbi da Invicta, aproveita deslize do Benfica e isola-se na liderança

O FC Porto aproveitou da melhor forma o deslize do Benfica horas antes - derrota por 4-3 diante do Santa Clara - e isolou-se esta terça-feira no topo da tabela da Liga NOS, graças a uma goleada por 4-0 no dérbi portuense com o Boavista.





Depois de uma primeira parte sem golos, os dragões entraram a todo o gás na segunda metade, com Moussa Marega a ser a figura, ao marcar dois deles. Os outros foram de Alex Telles e Sérgio Oliveira, ambos de penálti sofrido precisamente pelo maliano.Contas feitas, o FC Porto chega 67 pontos, mais 3 do que o Benfica.