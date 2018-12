FC Porto informou delegado da Liga que Bruno Costa estava lesionado

O FC Porto informou o delegado da Liga que esteve no encontro com o Belenenses que Bruno Costa foi substituído na primeira parte devido a lesão, confirmou a Record fonte da Liga Portugal.Com isso, os dragões alegam que se tratou de um "caso de força maior" que impediu o clube que cumprir o artigo 15º do Regulamento da Allianz Cup, e que obriga as equipas a apresentarem no onze dois jogadores formados em Portugal, devendo ambos atuar pelo menos 45 minutos.Caso fosse castigado pela medida mais severa, o FC Porto poderia ser mesmo punido com subtração de pontos e, com isso, ficar fora da 'final four' da prova.