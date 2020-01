FC Porto inicia preparação do jogo com o Varzim sem Nakajima

O FC Porto iniciou este domingo a preparação do jogo com o Varzim, para a Taça de Portugal, sem o futebolista internacional japonês Nakajima, que se lesionou na sexta-feira na vitória por 4-2 sobre o Moreirense.

De acordo com a informação divulgada pelos 'dragões', Nakajima efetuou hoje tratamento a um hematoma na perna direita, sofrido no jogo da 16.ª jornada da I liga portuguesa de futebol.

Nakajima junta-se no boletim clínico a Pepe, que se lesionou em 05 de janeiro, no 'clássico' em casa do Sporting, sofrendo uma contusão muscular com edema.

O FC Porto, que na terça-feira recebe o Varzim em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, volta a treinar na segunda-feira, às 10:30, numa sessão aberta à imprensa, após o qual o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do encontro.