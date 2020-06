FC Porto inicia preparação para o jogo frente ao Boavista

Horas depois de tropeçar no terreno do Aves, o FC Porto voltou ao trabalho. A formação orientada por Sérgio Conceição treino da parte da manhã, esta quarta-feira, no Olival, dando início à operação para o dérbi da Invicta, ante o Boavista.





De fora do regresso ficou Marcano, por lesão, ele que ainda recupera de uma lesão grave no joelho direito. A próxima sessão está agendada para quinta-feira, às 10 horas.O FC Porto-Boavista, recorde-se, está agendado para terça-feira, pelas 21h15.