FC Porto inscreve todos os jogadores para o duelo frente ao Krasnodar

O FC Porto inscreveu todos os jogadores que nesta altura estão a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição para a 3.ª pré-eliminatória da Champions, frente ao Krasnodar, podendo juntar mais dois elementos adicionais até às 23 horas da véspera do jogo da Rússia. Um deles será o guarda-redes Agustín Marchesín e o outro poderá ser o médio Mateus Uribe, caso cheguem a porto as negociações com o América do México até essa data.





Da lista constam, entre outros, Fernando Andrade e Galeno, jogadores que dificilmente ficarão no grupo para além do fecho do mercado de transferências, uma vez que não foram utilizados com regularidade nos principais jogos de pré-época.A lista que seguiu para a UEFA contempla os nomes de Vaná, Diogo Costa, Mbaye, Saravia, Tomás Esteves, Mbemba, Osorio, Diogo Leite, Pepe, Marcano, Diogo Queirós, Alex Telles, Manafá, Danilo Pereira, Loum, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Otávio, Romário Baró, Corona, Fernando Andrade, Galeno, Nakajima, Luis Díaz, Marega, Fábio Silva, Aboubakar, Soares e Zé Luís.