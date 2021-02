FC Porto investiu mais de 26 milhões em reforços: saiba quanto custou cada um

Na sequência da apresentação do saldo positivo a rondar os 34 milhões de euros nas contas da SAD do FC Porto no primeiro semestre a temporada, a sociedade divulgou hoje o plano detalhado de todas as movimentações relevantes, entre elas os investimentos feitos em contratações para o plantel. Ora, a SAD portista investiu cerca de 26 milhões de euros em reforços para a temporada 2020/21.





O avançado brasileiro foi o reforço mais caro, graças aos 8,797 milhões de euros por 80% do passe do jogador que pertencia ao Tombense.O lateral ex-Santa Clara obrigou a SAD azul e branca a investir 4 milhões de euros pela totalidade do passe.O atacante oriundo do Famalicão custou 3,2 milhões de euros, com o FC Porto a ficar com 75% do seu passe.O iraniano implicou um investimento de 4,725 milhões de euros por 85% do passe do jogador que na época passada representou o Rio Ave.Juntando estes a outros investimentos em jogadores que rondaram os 3 milhões de euros, o investimento base da SAD totalizou os 23,7 M€. Todavia, houve ainda encargos adicionais de quase 2,9 milhões de euros (serviços de intermediação, serviços legais, prémios de assinatura...), o que leva o bolo total a subir para quase 26,6 milhões de euros.