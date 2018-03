O FC Porto arrancou esta segunda-feira no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, a preparação para o dérbi com o Boavista, no próximo sábado, no Estádio do Dragão, em partida a contar para a 27.ª jornada da Liga NOS, tendo início marcado para as 20h30.Entregues ao departamento médico dos dragões continuam Marega (tratamento), Danilo (tratamento e trabalho de ginásio), Alex Telles e Soares, que já fizeram treino condicionado, complementado com trabalho de ginásio.Os azuis e brancos voltam a treinar esta terça-feira, pelas 11 horas, no Olival.