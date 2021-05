Jorge Fucile não esconde a confiança com que o FC Porto se desloca esta quinta-feira ao Estádio da Luz. "O FC Porto já demonstrou que a Luz é o nosso terreno, como que está reservado. Já fomos campeões lá, é como a nossa casa. Espero que corra tudo bem. Vai ser difícil porque o Benfica é um adversário complicado e vai querer vencer. O Benfica vai lutar pela vitória, vai ser um clássico importante porque o Benfica não quer que o FC Porto se aproxime do Sporting e seja campeão. O Benfica vai fazer tudo para ganhar", afirmou à Antena 1 o ex-internacional uruguaio, que representou o FC Porto entre 2006 e 2014.





E prosseguiu, sublinhando a importância de Sérgio Conceição estar no banco no clássico: "O Sérgio Conceição é muito importante para todos os portistas. Conquistou títulos como jogador e como treinador. É muito querido por todos nós. É importante ter a cara visível do treinador no banco e no caso do Sérgio Conceição ainda mais, para dar garra".Fucile abordou ainda a época que dois dos seus compatriotas estão a levar a cabo na Liga NOS: Darwin, no Benfica, e Coates no Sporting."O Darwin ainda tem muito para dar ao Benfica. É um ponta de lança de muita qualidade. tem tudo., velocidade e técnica. Vai ser um número 9 espetacular e já o mostrou quando chegou ao Benfica. Precisa de continuar a sua adaptação. É um jogador muito importante para o Benfica e para a seleção do Uruguai também. Coates? Estou muito feliz por ele. É um grande jogador além de grande pessoa. Tem uma enorme qualidade, é um líder dentro e fora de campo e mostra o seu valor todas as semanas. Ajudou o Sporting a estar no primeiro lugar.O lateral, agora no Fútbol Club Cartagena, sublinhou ainda que o facto do Sporting estar a um passo do título de campeão é "muito importante para o país". "O Sporting tem as coisas a correrem bem. Acho interessante que o Sporting esteja na corrida pelo título porque sempre foi uma luta entre Benfica e FC Porto".