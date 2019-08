FC Porto já está na Rússia

A equipa do FC Porto já chegou à Rússia onde irá jogar, na quarta-feira, a primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Krasnodar.





De notar a presença nos convocados do guarda-redes Agustín Marchesín , contratado recentemente ao América. Amanhã, irá ocorrer a habitual conferência de imprensa, às 15h45, e logo a seguir, às 16h30, o treino de adaptação ao relvado do estádio do Krasnodar.