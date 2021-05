FC Porto já saldou dívida por Éder Militão

O FC Porto, apurou Record, já deu ordem para o pagamento de 378 mil euros de juros ao São Paulo, referentes ao atraso no pagamento de uma prestação de 500 mil euros pela transferência de Éder Militão para o Dragão, em 2018.





O processo vai agora seguir os trâmites normais, com o clube brasileiro a comunicar a receção da verba e o caso, que levantou alguma agitação no Brasil, ficará encerrado.Escreveu, esta terça-feira, o portal brasileiro UOL que o FC Porto deveria ter efetuado o pagamento dos 378 mil euros até 20 de maio último e que, como não o fez, foi punido pela FIFA com o chamado 'transfer ban', sanção que o impediria de inscrever novos jogadores.A mesma publicação refere que, caso o valor dos juros não fosse pago, o caso seria enviado para o Comité Disciplinar da FIFA e, depois, o FC Porto poderia até perder pontos no campeonato.Com a dívida saldada, mesmo que em atraso, estas sanções já não se aplicam.