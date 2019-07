FC Porto já tem acordo por Zé Luís e paga a pronto valor abaixo do exigido pelo Spartak

Fumo branco entre FC Porto e Spartak Moscovo para a transferência de Zé Luís.sabe que já há acordo entre os dois clubes pelo internacional cabo-verdiano, que deverá chegar em breve a Portugal, com os dragões pagarem o valor da transferência a pronto. O emblema russo exigia 10 milhões de euros limpos pelo ponta-de-lança, mas o negócio foi fechado com os dragões a comprometerem-se a pagar a pronto 8,5 milhões.Os moscovitas já oficializaram entretanto a saída do jogador.