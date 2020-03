FC Porto já vendeu 40 mil bilhetes para a receção ao Rio Ave

O FC Porto anunciou esta quinta-feira que já vendeu 40 mil bilhetes para a receção ao Rio Ave, agendada para este sábado, pelas 20h30.





A dois dias do jogo frente aos vila-condenses, o Estádio do Dragão está a caminhar a passos largos para a casa cheia, naquele que será o primeiro encontro dos portistas em casa depois da recente chegada à liderança do campeonato.