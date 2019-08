FC Porto joga num estádio de encher a vista...

Assim que os jogadores do FC Porto subiram ao relvado do Estádio do Krasnodar para fazerem o treino de adaptação, ficaram estupefactos com tamanha obra-prima. E com toda a razão, diga-se. O estádio construído em 2016 é um verdadeiro monumento que orgulha todos os adeptos, responsáveis e jogadores do Krasnodar. Não só pela sua beleza em termos interiores, como também pela imponência que transmite a quem o vê de fora. Afinal de contas, foram cerca de 200 milhões de euros investidos num recinto que tem capacidade para quase 35 mil espectadores. Uma preciosidade mandada construir pelo presidente Sergey Galitsky.