FC Porto-Krasnodar, em direto

- Os dragões têm como objetivo definido neste início de época o apuramento para a fase de grupos da Champions, de forma a encaixarem os 44 milhões de euros decorrentes da participação na prova.- Em caso de êxito, os portistas já sabem que vão defrontar o vencedor do duelo entre Olympiacos e Basaksehir. Na primeira mão, na Turquia, o Olympiacos venceu por 1-0, estando em posição vantajosa para se apurar.- De resto, o FC Porto soma três vitórias e outros tantos empates. Se conseguir qualquer um destes resultados esta noite segue para o playoff.- Os dragões têm a história a seu favor, uma vez que, nas sete vezes que receberam equipas russas no seu estádio, apenas perderam por uma vez. Foi frente ao Zenit, em 2013/14, na fase de grupos da Champions.- Os portistas estão em vantagem para o apuramento, depois de terem vencido por 1-0 na Rússia. Um golo de Sérgio Oliveira, aos 89 minutos, colocou a equipa de Sérgio Conceição na frente.- Boa tarde! O FC Porto recebe esta terça-feira o Krasnodar, pelas 20 horas, no jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uma cartada decisiva para os dragões tendo em vista o apuramento para o playoff da Champions.