FC Porto lança cartão de crédito com o Bankinter

O Bankinter e o FC Porto estabeleceram uma parceria e lançaram um cartão de crédito, revelou a instituição financeira num comunicado enviado às redações.

O cartão em causa "não tem anuidade e não implica a necessidade de mudança de banco ou de abertura de conta", explica o Bankinter.

O cartão de crédito, "especialmente concebido para Sócios, Adeptos e Simpatizantes do Clube, oferece um voucher de 20 euros com a primeira utilização do cartão, bilhetes para jogos da Liga e da fase de grupos da UEFA, 10% de desconto em todas as compras de merchandising nas lojas físicas FC Porto Stores e 5% na compra do Tour FC Porto e na inscrição atividades do Serviço Educativo e da Programação do Museu FC Porto", adianta a mesma fonte.

Os utilizadores deste cartão "recebem 2% do valor das compras efetuadas com o cartão e pagas parcialmente (até ao máximo de 5 euros por mês) e Seguro de Assistência em Viagem e Acidentes Pessoais gratuitos, entre outras vantagens".