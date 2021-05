FC Porto lança novo empréstimo obrigacionista

O FC Porto anunciou esta terça-feira que vai lançar um novo empréstimo obrigacionista. Tal como era desejado pelo administrador da SAD Fernando Gomes, mas carecia de aprovação do mercado, a taxa de juro bruta sobe de 4,25 para 4,75 por cento.





"O montante inicial previsto é de até 35 milhões de euros, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 18 de maio de 2021, inclusive. A oferta decorre entre as 8h30 do dia 10 de maio de 2021 e as 15h00 do dia 21 de maio de 2021", informam ainda os azuis e brancos numa nota publicada no site oficial.A Oferta Pública de Subscrição de Obrigações, FC Porto SAD 2021-2023, é destinada ao público em geral e o preço de subscrição é de cinco euros por obrigação, com um montante mínimo de subscrição de 1.500 euros, ou seja, 300 Obrigações.Quanto ao montante máximo a ser subscrito por cada investidor, esse está limitado ao montante máximo das obrigações oferecidas à subscrição e está sujeito ao processo de rateio, caso a procura exceda a oferta."Nesta situação e dados os respetivos critérios a aplicar", informam ainda a sociedade azul e branca, "poderá vir a ser determinante a data em que a ordem de subscrição é submetida, considerando que terão prioridade as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema da Euronext".