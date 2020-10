FC Porto lembra clássico... com Benfica: «Preocupou-se a tentar ganhar a partir de fora do campo»

O FC Porto defronta este sábado o Sporting em jogo da 4.ª jornada da Liga NOS. O clássico, marcado para Alvalade às 20H30, anima a ronda, mas o 'Dragões Diário' de hoje, além do destaque óbvio para o encontro desta noite, voltou a outro clássico, precisamente de há 16 anos frente ao Benfica.





"Há 16 anos, houve um clássico que teve uma história que não é assim tão rara: o Benfica preocupou-se em tentar ganhá-lo a partir de fora do campo e acabou a perdê-lo no relvado da Luz. Depois de dias e dias de polémica por causa da recusa – obviamente ilegal – de cedência de bilhetes a adeptos do FC Porto, os campeões da Europa impuseram-se no que mais interessava e venceram por 1-0, com um golo de Benni McCarthy. No fim, a festa foi dos muitos milhares de portistas que, mesmo à revelia e com ingressos comprados um pouco por todo o país, entraram no estádio e fizeram-se ouvir mais alto durante todo o encontro", pode ler-se.