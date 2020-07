FC Porto lembrou golo de James ao Benfica e o colombiano respondeu: «Nota? 10»

James Rodríguez foi apontado ao Benfica nos últimos dias, mas a resposta que deixou no Instagram do FC Porto é reveladora do estado de espírito do colombiano.





Os dragões relembraram um golo do criativo em pleno Estádio da Luz, numa vitória por 3-2, em 2011/12, e perguntaram aos adeptos que nota merecia aquele tento.Mas o comentário que saltou mais à vista foi mesmo o do próprio jogador, que atirou um "10" e um coração azul, motivando múltiplas reações do universo azul e branco.