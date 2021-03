FC Porto mostra vídeo do banco do Sporting e questiona: «São assim tão meninos de coro?»

Francisco J. Marques respondeu a Miguel Braga, que referiu haver "uma mola no banco do FC Porto que os obriga a saltar o triplo das vezes". O diretor de comunicação dos azuis e brancos, no Porto Canal, mostrou um vídeo do comportamento do banco dos leões, acusando-o de se ter levantado "mais de 20 vezes".





Para quem só sabe contar até quatro (versão corrigida) pic.twitter.com/6kCEDbarFO — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) March 2, 2021

"É verdade que nos jogos de futebol as pessoas se levantam, é normal. Não estou aqui a dizer que se levantaram e portam-se mal. Apenas que se levantaram, tal como as pessoas do FC Porto. Foi criado um enredo, que serviu apenas e só para atingir o FC Porto e atingir as pessoas que aqui trabalham, o treinador, suplentes, quando na verdade o comportamento dos elementos que estavam no banco do Sporting foi igual", referiu Francisco J. Marques, completando:"Tivemos a comunicação do Sporting a cavalgar nesta onda e a mentir. As imagens estão aqui. Levantaram-se ou não? Portam-se assim tão bem? São assim tão meninos de coro? Levantam-se como os outros. Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo."