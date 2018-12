FC Porto multado em mais de 22 mil euros

O FC Porto foi multado em mais de 22 mil euros (22.281€) devido ao comportamento dos seus adeptos no encontro com o Boavista, da 11.ª jornada da Liga NOS, segundo comunicou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).As punições visam o uso de material pirotécnico por parte das claques azuis e brancas, bem como o arremesso de objetos para o relvado, nomeadamente na direção do guarda-redes do Boavista, e ainda a entoação de cânticos ofensivos.Para além das multas aplicadas aos dragões, também o Boavista foi sancionado, no caso em 9.468 euros, por cânticos e entrada e uso de material pirotécnico.O FC Porto foi ainda multado em 306 euros por atraso no início da segunda parte do jogo com o Portimonense. O mapa de castigos referente que os dragões regressaram dos balneários com seis minutos de atraso.