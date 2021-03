FC Porto multado por disponibilizar onze e suplentes frente ao Gil Vicente demasiado tarde

O FC Porto foi esta terça-feira multado em 2040 euros (duas multas de 1020 euros cada) por atraso não justificado, relativamente ao horário estabelecido para o início do encontro com o Gil Vicente, e por inserção dos "dados relativos à sua equipa" na Plataforma da Liga cerca de apenas 56 minutos antes do apito inicial (18h00).

Já no caso de Sérgio Conceição, o treinador portista foi multado pelo Conselho de Disclina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em 2550 euros por não envergar a braçadeira de treinador principal "durante todo o jogo". O montante da multa ascende para estes valores pelo facto de este ser um comportamento reincidente por parte do técnico dos dragões.