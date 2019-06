FC Porto na corrida por Bruma

O FC Porto está na corrida por Bruma e até já apresentou uma proposta concreta ao RB Leipzig para contratar o internacional português. Segundo Catio Baldé, agente do jogador, os dragões avançaram com uma oferta de "10 milhões de euros", ficando muito aquém dos valores oferecidos pelo Spartak Moscovo e PSV Eindhoven, rivais do FC Porto na aquisição de Bruma.





"O Bruma está no mercado e o RB Leipzig está a pedir 15 milhões de euros. Tanto o Spartak Moscovo como o PSV Eindhoven apresentaram propostas nesse valor, pelo que o FC Porto terá de subir o valor da oferta", começou por referir o empresário do extremo português, de 24 anos, assumindo que Bruma veria com bons olhos o ingresso no Dragão."Ele gostaria de regressar a Portugal e jogar no FC Porto, mas está aberto a todos os cenários. Certo é que está no mercado, uma vez que não quer continuar a jogar no RB Leipzig. O Bruma quer jogar com regularidade, algo que não aconteceu na época passada", acrescentou Catio Baldé.