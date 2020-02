FC Porto "na final do Estádio de Oeiras": «A tanta distância já está ferida na verdade desportiva»

O FC Porto garantiu ontem a presença na final da Taça de Portugal ao eliminar o Ac. Viseu. No encontro, agendado para 24 de maio no Estádio Nacional (17H15), os azuis e brancos irão defrontar o Benfica - que afastou o Famalicão nas 'meias' -, adversário a quem os dragões lançam farpas esta quinta-feira na newsletter do clube.





Vítor Pinto: «A final do Jamor vai começar logo com a polémica da escolha do árbitro» Vítor Pinto: «A final do Jamor vai começar logo com a polémica da escolha do árbitro»

A carregar o vídeo ...

"A final do Estádio de Oeiras só acontece daqui a mais de três meses, mas a tanta distância já está ferida na verdade desportiva. O adversário do FC Porto será o Benfica, e não, como seria justo, o Famalicão. Os encarnados, recorde-se, beneficiaram de vários erros graves de arbitragem para se qualificarem, ao ponto de um dos golos decisivos da eliminatória ter sido marcado por um jogador que antes deveria ter sido expulso (Gabriel)", pode ler-se no Dragões Diário.