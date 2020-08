FC Porto no top 3 da Península Ibérica em interações de Instagram no mês passado

Ao longo dos últimos meses, o FC Porto tem vindo a criar uma margem considerável para os rivais nacionais nas redes sociais, com um fluxo de interações com os seus seguidores que praticamente supera Benfica e Sporting juntos. No entanto, esse feito ganha outros contornos quando alargado além fronteiras, nomeadamente no âmbito da Península Ibérica.





Ora, em julho de 2020, os dragões foram o terceiro clube de Portugal e Espanha que mais interações somaram no Instagram, ficando confortáveis no top 3 apenas atrás de... Real Madrid e Barcelona. Nesse período, os azuis e brancos conseguiram 8,67M de interações com os seguidores, muito atrás dos 94,2M dos blancos e dos 111M dos blaugrana, mas significativamente à frente do quarto classificado, o Atl. Bilbao, que somou apenas 5,83M.De acordo com os dados da 'Deportes&Finanzas', o top 5 é encerrado pelo Bétis, que alcançou os 2,39M.