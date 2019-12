«FC Porto nunca deixará de ser uma força importante na luta por um país mais justo»

Na sua Página do Presidente na revista 'Dragões', Pinto da Costa destacou o papel do FC Porto no combate ao "centralismo que asfixia o país".





"As freguesias e os municípios já existem há muito tempo, mas as regiões não saem do papel há quase 50 anos. A cada eleição e a cada tomada de posse, vemos políticos de vários partidos a jurar cumprir e fazer cumprir a Constituição, mas todos têm falhado neste compromisso. Apesar de desrespeitarem a lei fundamental do país, nada lhes acontece. A mesma sorte não têm os pobres que, por vezes, fazem coisas bem menos graves quando estão desesperados", escreveu."Em Portugal falta vontade e coragem de levar para a frente a reforma que podia ajudar a diminuir os efeitos do centralismo crónico que asfixia o país que existe para cá e para lá de Lisboa. Acredito que o FC Porto nunca deixará de ser uma força importante nessa luta por um país mais justo", prosseguiu, quem está há "16.241 dias" ao leme do clube.