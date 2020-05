FC Porto oferece três alternativas aos detentores de lugar anual

A pandemia de Covid-19 obriga a que os restantes jogos do campeonato sejam disputados à porta fechada. Neste contexto, os adeptos que detinham lugar anual saíram prejudicados, visto que não poderão deslocar-se aos estádios.





Perante isto, o FC Porto não ficou indiferente e ofereceu aos associados detentores de bilhete de época três alternativas para, de certa forma, solucionar o problema."Aquando da interrupção do campeonato já tinham sido realizados uma parte significativa dos jogos no estádio do Dragão, faltando disputar cinco jogos da I Liga (Marítimo, Boavista, Belenenses, Sporting e Moreirense). Assim, e de acordo com o número de jogos restantes, o Futebol Clube do Porto atribui o montante correspondente à proporção dos mesmos no valor total do Lugar Anual adquirido para a época 2019/2020", assinalou o emblema azul e branco, dando seguimento à sua proposta."Os sócios detentores de lugar anual poderão optar pelo crédito na sua conta corrente e utilizá-lo em produtos ou serviços do FC Porto: lugar anual ou bilhética para a época 2020/21 (a partir do momento em que as restrições existentes sejam levantadas); pagamento de quotas; aquisição de produtos oficiais nas lojas do clube; bilhetes para Museu FC Porto; mensalidades Dragon Force", pode ler-se na explicação da primeira alternativa. O FC Porto refere que os sócios podem também optar por ceder o valor do crédito ao clube, contribuindo para "manter a competitividade e compromisso", acrescentou, apresentando ainda uma solução para os adeptos que queiram ser ressarcidos pelos jogos que faltam.Esses, segundo indica a nota oficial publicada no site, devem dirigir-se à loja do associado, comprometendo-se o referido espaço a dar provimento aos pedidos no prazo de 1 de setembro até 30 de novembro.