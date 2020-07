FC Porto oficializa chegada do lateral Hulk e de João Marcelo

O FC Porto anunciou, quase de uma assentada, dois reforços para a equipa B: o lateral Hulk e o defesa-central João Marcelo.





O primeiro tem 21 anos, chega do Paraná e assina contrato até 2023, tal como já havia anunciado a empresa que gere a sua carreira. Já João Marcelo, de 20 anos, ruma aos azuis e brancos por cedência do Tombense, do Brasil, num acordo que contempla opção de compra no final da temporada.Em declarações aos meios oficiais do clube, o defesa-central assumiu estar feliz pela oportunidade. Estou muito feliz, é o realizar de um sonho. Sempre lutei por isto e só tenho que agradecer e dizer que vou dar o meu máximo para ajudar o FC Porto", garantindo que vai "deixar a vida em campo pelo FC Porto".Por outro lado, Hulk revelou que espera fazer história no Dragão como o "Hulk original". Estou mesmo muito feliz. É uma experiência que vou tentar aproveitar da melhor maneira possível. O FC Porto é um dos maiores clubes do mundo. Quero superar as expetativas dentro do campo. Espero poder fazer história neste clube como o Hulk original, digamos assim. Vou dar o meu máximo para conquistar títulos aqui", referiu.