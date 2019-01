FC Porto oficializa contratação de Fernando Andrade

O FC Porto oficializou esta sexta-feira a contratação do avançado brasileiro Fernando Andrade, que atuava no Santa Clara. O atacante assinou um contrato válido até 2023.Com 25 anos, o jogador está em Portugal desde 2015/16, tendo representado Oriental e Penafiel antes de chegar aos Açores. Esta temporada somou quatro golos em 15 jogos pelos insulares, o último na quarta-feira, diante do Tondela."Desde que cheguei a Portugal, disse a pessoas bem próximas que a minha vontade era jogar no FC Porto, isso há três anos e meio. Hoje estou a ter essa oportunidade e este é um sonho realizado para mim. Estou muito feliz. A partir do momento que dei a minha palavra ao presidente, não tive qualquer dúvida. Quando estava no Brasil já acompanhava bastante o FC Porto. Lembro-me de ver o Carlos Alberto ser campeão europeu na equipa treinada por José Mourinho. Essa vontade de jogar aqui, essa ligação ao FC Porto, já vem lá do Brasil, não é de agora", referiu Fernando Andrade aos meios do clube azul e branco.O avançado mostrou-se confiante sobre a adaptação ao estilo de jogo de Sérgio Conceição e disse ser hora de retribuir a confiança dos dragões."Os adeptos podem esperar tudo de mim. Sou um jogador que sempre correu pelo seu clube. Dei sempre o máximo nos clubes pode onde passei. Esta é uma grande oportunidade, estou a encarar este desafio como o maior da minha vida e espero aproveitá-lo da melhor maneira. Vou fazer tudo para ser feliz aqui. Sei que posso encaixar bem no esquema tático do FC Porto porque costumo ver todos os jogos da equipa. Vou procurar o meu espaço e, quando tiver a oportunidade, vou procurar agarrá-la da melhor forma possível. É um novo desafio para mim, não será nada fácil, mas tenho a vantagem de já estar em Portugal há três anos e meio e conhecer bem o futebol português. O que o FC Porto tinha de fazer, já fez por mim. Agora é a minha vez, quero retribuir este carinho das pessoas do FC Porto", concluiu.