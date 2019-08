FC Porto oficializa empréstimo de Vaná ao Famalicão

O FC Porto oficializou, este sábado, a saída de Vaná para o Famalicão. O guarda-redes brasileiro vai jogar nos minhotos por uma temporada, a título de empréstim .





Sem espaço no FC Porto, dada a chegada de Marchesín e a ascensão de Diogo Costa na hierarquia, Vaná terá no Minho o espaço que necessita para voltar a brilhar ao mais alto nível e comprovar os créditos que já demonstoru na 1ª Liga.Em Famalicão, o guardião brasileiro irá lutar com Defendi pela titularidade na baliza.