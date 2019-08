FC Porto oficializa Marchesín

Está resolvido o problema da baliza. Depois de tantos avanços e recuos, o FC Porto apresentou finalmente um guarda-redes para ocupar o lugar de Iker Casillas na baliza dos dragões. A formação da Invicta oficializou nas redes sociais a contratação de Agustín Marchesín, jogador argentino que jogava nos mexicanos do América e que assinou um contrato com os dragões válido para as próximas quatro temporadas, até 2023.Marchesín chegou quinta-feira à noite ao nosso país e é provável que esteja presente no treino que Sérgio Conceição vai liderar esta tarde. Deve também integrar a comitiva portista que vai à Rússia defrontar o Krasnodar, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Marche", nome que terá na camisola 32 dos azuis e brancos, soma quatro internacionalizações pela Argentina e vai jogar na Europa pela primeira vez.(notícia atualizada às 14h49)