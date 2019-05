O FC Porto oficializou a transferência de Felipe para o Atlético Madrid por 20 milhões de euros. Num comunicado enviado à CMVM, os dragões confirmam um negócio que há muito vinha a ser noticiado. Este é o segundo central que os portistas vendem para Madrid no espaço de poucos meses, depois de Éder Militão ter saído para o Real Madrid por 50 M€.Recorde-se que durante esta segunda-feira o próprio defesa brasileiro já tinha confirmado o adeus ao Dragão. Numa publicação no Instagram , Felipe só deixou agradecimentos ao clube portista. "Virou o clube que mais defendi na minha carreira profissional e pude voltar a ser chamado à seleção brasileira e estrear-me a representar o meu país. Não há palavras para descrever o quanto aprendi e evoluí como pessoa", disse.Aos 30 anos, o defesa-central deixa os dragões após três temporadas, depois ter sido contratado ao Corinthians em 2016, tendo vencido um campeonato, em 2017/18, e uma Supertaça, no início desta época."A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Felipe pelo valor de 20.000.000 € (vinte milhões de euros)."