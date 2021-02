FC Porto oficializou Pepê e o extremo já reagiu

O FC Porto oficializou esta tarde a contratação de Pepê até junho de 2026, com o extremo a permanecer no Grémio até ao final da época e a apresentar-se no Olival apenas no início de julho. Ainda que curto em palavras, o brasileiro, de 23 anos, já deixou uma primeira reação à mudança.





"Em julho estaremos juntos", escreveu o mais recente craque dos azuis e brancos, acompanhando a mensagem com três emojis caraterísticos: o símbolo do fogo, um dragão e o azul da sua nova camisola.