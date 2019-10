FC Porto passa de prejuízos a lucros de 9,5 milhões

A FC Porto SAD anunciou esta quinta-feira, que fechou o exercício de 2018/2019 com um resultado líquido de 9,47 milhões de euros, o que compara com prejuízos de 28,444 milhões de euros no exercício anterior.

A cotada liderada por Pinto da Costa, num comunicado à CMVM, explica a melhoria das contas com a "excelente performance do FC Porto na edição 2018/2019 da UEFA Champions League e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva".

No ano passado, o FC Porto chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, o que justifica o forte crescimento dos proveitos, que passaram de 105,8 milhões de euros para 176,3 milhões de euros.



