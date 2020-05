FC Porto pede aos adeptos que decorem casas e varandas

Com o regresso do campeonato a aproximar-se a passos largos, o FC Porto já sabe de antemão que terá de jogar todas as 10 jornadas que faltam à porta fechada, mas nem por isso desiste de jogar "em casa" e de sentir o carinho dos adeptos.





Neste sentido, o emblema azul e branco lançou uma campanha que serve de apelo aos adeptos, na qual pede a estes que decorem as casas e varandas em dia de jogo."Vamos mostrar ao Mundo que nada nos separa. Onde quer que estejamos, jogamos sempre em casa", escreveu o emblema portista.