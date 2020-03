FC Porto pede aos adeptos para não irem a Famalicão

O FC Porto emitiu, esta tarde, um comunicado para apelar aos seus adeptos que não se concentrem no exterior do Estádio Municipal 22 de Junho, em Famalicão, no próximo domingo, de forma a evitar um grande aglomerado de pessoas, uma vez que, tal como o resto da jornada, o jogo entre Famalicão e FC Porto irá decorrer à porta fechada.





Os responsáveis portistas estão também preocupados com o surto do novo Coronavírus, pelo que alertam para a necessidade de serem cumpridas as deteminações da Direção Geral de Saúde. Aqui fica na íntegra o comunicado dos dragões:"No seguimento das recomendações da Direção Geral de Saúde para eventos públicos em que se prevê grande assistência, a Liga Portugal e várias federações desportivas decidiram pela realização de jogos à porta fechada ou com condicionantes, como medida de contenção face ao surto do vírus COVID-19.O FC Porto apela aos seus adeptos que cumpram rigorosamente estas indicações, pois o objetivo é, justamente, evitar a aglomeração massiva de pessoas, seja no exterior do estádio em Famalicão, seja noutros recintos desportivos ou noutros locais, de modo a precaver a propagação do vírus.É de extrema importância a adoção de um comportamento cívico exemplar perante a situação atual, seja qual for o contexto.Todos os atletas que representam o FC Porto conhecem perfeitamente o carinho e a paixão dos adeptos pelo nosso emblema, mas, nesta altura, é fundamental conter a propagação deste vírus e contribuir decisivamente para o restabelecimento da normalidade, para o bem de todos."