FC Porto perde quase 9 milhões de euros em bilheteira e publicidade

A SAD do FC Porto apresentou as contas do primeiro semestre desta temporada, onde é percetível o impacto da pandemia nas contas por comparação com o período homólogo, em que ainda era permitida a presença de público nos estádios. Entre bilheteira e publicidade, a SAD perdeu quase 9 milhões de euros.





Os dragões perderam cerca de 4,2 milhões de euros em receitas de bilheteira, fruto dos 40 mil euros amealhados por comparação com o saldo anteiror de 4,287 milhões de euros.Recorde-se que o único jogo da temporada com público nas bancadas do Dragão foi a receção ao Olympiacos, na fase de grupos da Liga dos Campeões.Também de regista uma quebra na publicidade e sponsorização, que não pode ser dissociada da pandemia, com a SAD a encaixar 7,6 milhões de euros face aos 12 M€ do período homólogo, cerca de 4,4 milhões a menos.