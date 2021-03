FC Porto perdeu recurso no TAD sobre uma multa de quase 21 mil euros

O FC Porto perdeu o recurso no Tribunal Arbitral do Desporto sobre uma multa de 20.910 euros resultante de um processo instaurado pelo CD da FPF. Em causa estavam critícas na newsletter do clube, Dragões Diário, a Bruno Esteves, VAR no jogo Portimonense-Benfica, relativo à época passada.





Segundo se pode ler no documento divulgado pelo TAD, o Colégio Arbitral decidiu, "por maioria, julgar improcedente o recurso, confirmando na íntegra a decisão recorrida".