FC Porto perto de assegurar Vítor Ferreira por mais cinco épocas

O FC Porto está perto de assegurar a continuidade de Vítor Ferreira para as próximas cinco temporadas. A Gestifute, que representa o médio, de 19 anos, dos dragões, está a negociar com a SAD e as conversações encontram-se adiantadas, devendo a cláusula de rescisão ficar cifrada em 40 milhões de euros, revelou o Mais Futebol. Vítor Ferreira tem estado em bom plano ao serviço do FC Porto B, na 2ª Liga, assim como na equipa de sub-19 da Youth League.