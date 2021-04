FC Porto poderá ser repescado na Champions em caso de expulsão de Real, City e Chelsea

O 'Bild' está a avançar que FC Porto, Bayern Munique e Borussia Dortmund poderão ser repescados para as meias-finais da Liga dos Campeões, caso Real Madrid, Manchester City e Chelsea sejam excluídos da competição por fazerem parte do lote de 12 fundadores da Superliga Europeia.





A decisão final deverá ser tomada na sexta-feira, dia de nova reunião do Comité Executivo da UEFA. Segundo o jornal alemão, além desta hipótese de reintegração deste trio, uma outra solução poderá passar por entregar já o título ao Paris SG, único dos atuais semi-finalistas ainda em prova que não faz parte do grupo de 'dissidentes' que vai atuar na nova e exclusiva prova.Recorde-se que Jesper Moller, presidente da federação dinamarquesa de futebol e membro do Comité Executivo da UEFA, defendeu esta segunda-feira que Real Madrid, Manchester City e Chelsea devem ser eliminados da presente edição da Champions, bem como Manchester United e Arsenal da Liga Europa, por serem 5 dos 12 clubes com participação garantida na Superliga europeia."Haverá um comité executivo extraordinário na sexta-feira. Penso que os 12 clubes serão expulsos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Espero que a UEFA impeça o Real Madrid, o Manchester City e o Chelsea de disputarem as meias-finais da Champions esta época", afirmou o dirigente, em declarações ao canal dinamarquês DR.