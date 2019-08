FC Porto prepara clássico com o Benfica sem Sérgio Oliveira

O FC Porto prepara já a visita de sábado, às 19 horas, ao Benfica na Liga NOS, com os dragões a treinarem este domingo de manhã, numa sessão ainda sem Sérgio Oliveira.O médio, que falhou a, sofreu na terça-feira uma entorse no tornozelo direito na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e foi substituído.Este domingo, após o primeiro triunfo na Liga, que se seguiu a duas derrotas consecutivas, com Gil Vicente e Krasnodar, o FC Porto treinou ainda sem Sérgio Oliveira, em tratamento, enquanto Loum, a recuperar de uma microrrotura, fez treino condicionado.De fora estiveram também Aboubakar, Tomás Esteves e Diogo Leite, que estão ao serviço do FC Porto B - hoje recebe o Varzim na 2.ª Liga -, e o japonês Nakajima, autorizado a ausentar-se para assistir ao nascimento do filho.O próximo treino dos dragões está agendado para terça-feira, às 16 horas.A equipa, treinada por Sérgio Conceição, visita no sábado o Benfica, em jogo da terceira jornada da Liga NOS, no Estádio da Luz, com início às 19 horas.