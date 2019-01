FC Porto prepara confronto com o Sporting com Otávio e Aboubakar ainda condicionados

O FC Porto prosseguiu esta quarta-feira a preparação do jogo com o Sporting, para a 17.ª jornada da Liga NOS, com uma sessão em que o brasileiro Otávio e o camaronês Vincent Aboubakar realizaram treino condicionado e ginásio.Ainda de acordo com a nota publicada no site dos dragões, Bruno Costa, que já se encontra apto após recuperar de uma lesão na coxa direita, seguiu com a equipa B para Braga, juntamente com Diogo Costa, Diogo Leite e Marius.O plantel portista, que esta semana foi aumentado com o regresso do central Pepe, que foi o primeiro reforço de inverno, volta a treinar quinta-feira, pelas 17 horas, à porta fechada.O campeão FC Porto, que lidera a Liga NOS com seis pontos de vantagem sobre o Sp. Braga (segundo), desloca-se sábado a Alvalade, pelas 15h30, para defrontar o Sporting, quarto classificado a oito pontos dos dragões.