FC Porto prepara Famalicão com três 'bês' e um nome no boletim

O FC Porto prossegue com a preparação para a deslocação ao terreno do Famalicão, na quarta-feira, e, nesse sentido, voltou a trabalhar na manhã deste sábado, no Olival.





Nesta sessão de treino, Sérgio Conceição voltou a chamar Fábio Vieira, Francisco Meixedo e João Mário, da equipa B, não podendo contar com Marcano, que continua a realizar tratamento, após ter sido submetido a cirurgia.Os dragões voltam a trabalhar este domingo, às 10h30, de novo no Olival.