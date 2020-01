FC Porto prepara final da Allianz Cup com Danilo fora das opções de Sérgio Conceição

O FC Porto iniciou esta quinta-feira a preparação para a final da Allianz Cup com Danilo 'confirmado' como baixa na equipa de Sérgio Conceição.

O médio internacional português, que se junta aos lesionados Pepe, Nakajima e Zé Luís, já não foi opção no encontro da meia-final da Taça da Liga, disputado na quarta-feira e no qual os dragões venceram o Vitória de Guimarães, por 2-1.

No final do encontro, Sérgio Conceição confirmou a indisponibilidade de Danilo, que, de acordo com a informação divulgada hoje pelo clube, realizou "tratamento a uma inflamação no joelho".

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 12:00 no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, estando agendada para as 13:15 a conferência de imprensa do técnico Sérgio Conceição, de antevisão da final da Taça da Liga.

Os dragões, que procuram o primeiro triunfo na competição, e o Sporting de Braga, vencedor em 2013, disputam no sábado, às 19:45, no estádio municipal de Braga, a final da 13.ª edição da Taça da Liga.